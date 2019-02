Gewonden bij instorten praalwagen ’t Goy

Door het instorten van een praalwagen in ’t Goy (Utrecht) zijn zondagavond enkele gewonden gevallen. Vijf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zes zijn daar op eigen gelegenheid naartoe gegaan. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. De politie doet onderzoek.

Op het moment dat de praalwagen instortte, stonden er tussen de vijftien en twintig mensen op. De politie kon nog niets bevestigen, maar het zou kunnen dat het ging om het opbouwen van de praalwagen of een proefrit ermee. Het carnaval staat officieel gepland voor begin maart.