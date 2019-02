Het Openbaar Ministerie in Nederland gaat officieren van justitie plaatsen in Washington en in Spanje. Dat bevestigt een woordvoerster van het OM na een bericht hierover door de NOS.

De werving van de officieren is inmiddels gestart. Ze moeten zich vooral bezig gaan houden met grote zaken als terrorisme en cybercriminaliteit. In Italië zit al enkele jaren een Nederlandse officier die vooral betrokken is bij onderzoek naar mensensmokkel, aldus de woordvoerster.