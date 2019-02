Öztürk lijsttrekker DENK voor Eerste Kamer

Selçuk Öztürk wordt lijsttrekker van DENK bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. De Limburger verlaat de Tweede Kamer, maakte de partij tijdens een bijeenkomst in Rotterdam bekend.

Öztürk zit zes jaar in de Tweede Kamer. In eerste instantie voor de fractie van de PvdA. Hij scheidde zich in 2014 met Tunahan Kuzu af van de sociaaldemocraten en samen begonnen ze DENK.

In 2017 behaalde de partij drie zetels. De 46-jarige Öztürk is ook partijvoorzitter. In de Tweede Kamer wordt hij opgevolgd door Gladys Albitrouw.

Öztürk zei de stem van de ,,ongehoorden” te willen zijn in de senaat. In de Tweede Kamer haalt Öztürk veelvuldig scherp uit. Twee weken geleden kwam hij nog ongehoord hard in botsing met PVV’er Machiel de Graaf.

De Eerste Kamer wordt in mei gekozen. Dat gebeurt door de Provinciale Staten. Die worden op 20 maart gekozen.