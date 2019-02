Doden Rosmalen twee vrouwen en een man

De drie mensen die zondag om het leven kwamen bij een ongeval op de A59 bij Rosmalen zijn twee vrouwen en een man. Ze woonden in Nederland, maar waren afkomstig uit het buitenland. Daarom is het moeilijk de nabestaanden op de hoogte te brengen, meldt de politie maandag.

Zolang de familie niet is ingelicht, kan de politie verder niets zeggen over woonplaats, leeftijd en nationaliteit van de slachtoffers. De politie meent te weten wie de slachtoffers zijn, maar er vindt nog sectie op de lichamen plaats om hun identiteit ,,met 100 procent zekerheid” vast te stellen.

De politie heeft de plek van het ongeval onderzocht en getuigen gehoord om erachter te komen waardoor de auto zondagmorgen om 05.45 uur van de weg raakte, op een pijler botste en in brand vloog. Dat is nu nog niet duidelijk. Bij het ongeval was geen ander verkeer betrokken.