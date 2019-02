Jetten: praten met Europa over verzoek Trump

Nederland moet met andere Europese landen in gesprek over het opnemen van staatsburgers die in Syrië voor terreurbeweging IS hebben gevochten. Dat vindt D66-voorman Rob Jetten.

Hij reageert op een oproep die de Amerikaanse president Donald Trump zondag deed aan Europese landen. Trump heeft aangekondigd zijn troepen binnenkort terug te trekken uit Syrië en wil dat Europese landen IS-strijders opnemen. Het alternatief is dat Amerika de strijders vrijlaat, zo luidt Trumps impliciete dreigement.

,,Ik denk dat het heel goed zou zijn als het kabinet met andere landen in gesprek gaat over dit verzoek”, vindt Jetten. ,,We moeten voorkomen dat IS-strijders gaan rondreizen zonder dat we zicht op ze hebben. Als ze onder de radar terugkomen is dat voor de veiligheid absoluut niet verstandig.”

Sybrand Buma (CDA) benadrukte nooit voor het terughalen van IS-strijders te zijn geweest, en vindt dat Trump Europa nu een probleem in de schoenen schuift dat hij zelf veroorzaakt.