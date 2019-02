Bij de ontploffing van een woning in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag is geen opzet in het spel geweest. De politie heeft daar geen aanwijzingen voor gevonden, laat ze maandag weten. De politie gaat ervan uit dat een gaslek de oorzaak is geweest van de explosie.

De politie deed uitgebreid onderzoek naar de explosie eind januari, waardoor meerdere woningen vernield werden. Er vielen enkele gewonden, onder wie een man die pas uren later onder het puin vandaan werd gehaald.