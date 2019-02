Segers: minister voorbarig over Schiphol

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is ,,te vroeg” met haar stelling dat Schiphol na 2020 mag doorgroeien. Er is ,,echt nog geen antwoord” op de ,,hele grote zorgen” van onder anderen coalitiegenoten als de ChristenUnie, zegt CU-voorman Gert-Jan Segers. D66-leider Rob Jetten doet de uitlatingen van de minister af als campagnetaal.

Van Nieuwenhuizen verklaarde maandagochtend in de Volkskrant dat ze zich niet zozeer afvraagt, of, maar hoeveel extra vluchten Schiphol na 2020 mag verzorgen. Anders zou de luchthaven de concurrentiestrijd verliezen met andere luchtvaartknooppunten in Europa.

Segers is daar ,,nog helemaal niet aan toe”. Of dat weer een conflict binnen de coalitie betekent, ,,gaan we zien”.

CDA-leider Sybrand Buma wil Van Nieuwenhuizens uitlatingen niet voorbarig noemen, maar wijst er wel op dat ,,we over die groei nog moeten gaan praten”. Hij hamert op ,,zorgvuldigheid”.