Agenten pakken per toeval ontsnapte crimineel

Per toeval heeft de politie de 26-jarige gevangene opgepakt die in december vorig jaar ontsnapte uit de Rotterdamse gevangenis De Schie. De man verstopte zich vorig jaar in een blauwe vuilniszak die mee naar buiten werd genomen door een man die juist uit de gevangenis was ontslagen.

Agenten waren maandag aan het posten bij een bedrijf aan de 1e Middellandstraat in Rotterdam toen de ontsnapte man tot hun grote verbazing het pand binnenliep. De agenten volgden hem naar binnen en konden hem eenvoudig aanhouden.

De veroordeelde Rotterdammer werd sinds zijn ontsnapping uit De Schie gezocht. Zijn foto werd verspreid onder alle agenten. De handlanger die hem in de vuilniszak naar buiten droeg,werd al eerder gearresteerd. De gevangene die maandag werd opgepakt moet het restant van zijn straf uitzitten. Hij zat vast voor diefstal.