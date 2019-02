CDA: Rutte moet aan de bak voor pulsvissers

Regeringspartij CDA wil snel duidelijkheid over de toekomst van de pulsvisserij. Tweede Kamerlid Jaco Geurts vindt bovendien dat minister-president Mark Rutte zelf ,,aan de bak” moet om te voorkomen dat een Europees totaalverbod op die vernieuwende techniek tientallen Nederlandse vissersbedrijven dupeert.

Een compromis dat vorige week in Straatsburg werd bereikt, leek soelaas te bieden voor de helft van de Nederlandse pulsvissers. Zij zouden niet direct hoeven te stoppen, maar een overgangsperiode krijgen van anderhalf jaar. Maar minister Carola Schouten (Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit) moest maandag erkennen dat die afspraken niet in beton gegoten zijn.

,,Onze vissers verkeren nog steeds in onzekerheid, dat is een ongezonde situatie”, vindt Geurts. ,,Maar de wedstrijd is pas over als het fluitsignaal geklonken heeft. Het kabinet met minister-president Rutte voorop moet in Europa strijden voor de pulsvisserij.”

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop is eveneens ontevreden. ,,Dit kan niet waar zijn”, twittert hij. De SGP wil dat premier Rutte erbij is als de Tweede Kamer donderdagochtend over de kwestie debatteert.