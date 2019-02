Compromis pulsvissers niet in beton gegoten

Het Europese compromis over de Nederlandse pulsvisserij is nog niet in beton gegoten. Een definitief besluit moet nog worden genomen. Het kan nog alle kanten op, aldus het visserijministerie in Den Haag.

Vorige week sloten onderhandelaars van de EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie een akkoord over de toekomst van de omstreden techniek, waarbij met stroomstootjes vissen worden gevangen. Ze besloten tot een door Nederlandse vissers gevreesd pulsvisverbod. Maar de helft van de Nederlandse kottervloot (42 schepen) zou tot 1 juli 2021 kunnen blijven vissen met de pulstechniek. De andere helft zou dit jaar zijn vergunning kwijtraken.

Er zijn nog geen vastgestelde teksten beschikbaar met de inhoud van het akkoord, meldt minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer: ,,Het is dan ook nog niet helder welke overgangsperiode voor welke groep mogelijk is.” Ook zouden lidstaten in hun eigen wateren paal en perk kunnen stellen aan het pulsvissen.

EuroparlementariĆ«r Peter van Dalen (ChristenUnie), die zich inzet voor de pulsvissers, wees er al op dat er collega’s zijn die een kortere overgangsperiode willen. De stemming in het parlement en door de lidstaten is naar verwachting volgende maand.

Bij vissers overheerst enorme onzekerheid, woede, verdriet en een groot wantrouwen in het besluitvormingsproces, aldus de overkoepelende visserijorganisatie VisNed in reactie op de onduidelijke situatie. De onzekerheid waarin vissers verkeren is onmenselijk en voedt de groeiende onrust en het wantrouwen in het systeem, aldus directeur Pim Visser. ,, Met speculatie kunnen wij niks”.