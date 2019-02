Raad Tilburg steunt schadevergoeding chroom-6

De Tilburgse gemeenteraad heeft maandagavond laat ingestemd met een schadevergoeding aan achthonderd mensen die op een NS-werkplaats in de stad zijn blootgesteld aan chroom-6. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat alle betrokkenen ter compensatie zo snel mogelijk 7000 euro ontvangen. Mensen die ziek zijn geworden kunnen rekenen op een extra vergoeding tussen 5000 en 40.000 euro.

Voor een poging vanuit de oppositie om de regeling te verruimen en versoepelen was onvoldoende steun. De voorgestelde regeling is volgens een meerderheid van de gemeenteraad ruimhartig, al erkennen verschillende politieke partijen dat geen enkel bedrag het leed kan compenseren.

,,Discussie blijf altijd bestaan. Er blijven altijd mensen die teleurgesteld zijn’’, zei raadslid Frans Vriens (50PLUS) tijdens een extra raadsvergadering in het stadion van Willem II. De vergadering werd bijgewoond door vele tientallen slachtoffers.

Tilburgse werklozen werden tussen 2004 en 2012 verplicht aan het werk gezet op de NS-werkplaats. Er werden oude treinstellen geschuurd. In de oude verflagen zat chroom-6. Een onderzoekscommissie concludeerde vorige maand dat de NS en gemeente fouten hebben gemaakt. De NS informeerde de gemeente niet over de gevaren en de gemeente zorgde niet voor maatregelen.

De gemeente en de NS hebben hun fouten erkend. Ze schatten dat in totaal 10 miljoen euro nodig is voor de regeling en zijn van plan om de kosten te delen. Als het geld op is komt er budget bij, beloofde wethouder Erik de Ridder maandagavond.

Gedupeerden die menen dat ze recht hebben op een hogere schadevergoeding kunnen terecht bij een onafhankelijke commissie die de gemeente gaat adviseren, herhaalde de wethouder bovendien.

In een vervolgdebat spreekt de gemeenteraad nog over de politieke verantwoordelijkheid voor het drama.