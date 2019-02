Taxiprotest tegen Uber in Den Haag

Uit onvrede over de in hun ogen oneerlijke concurrentie met taxiorganisatie Uber voeren dinsdag naar verwachting zo’n tweehonderd taxichauffeurs actie op het Malieveld in Den Haag.

Dat protest kan ook gevolgen hebben op de wegen naar Den Haag vanuit Amsterdam en Rotterdam. Twee colonnes taxi’s rijden vanuit die steden met geringe snelheid naar Den Haag. De actievoerders sluiten niet uit dat hun protest midden op de dag op de A4 en A13 tot verkeershinder zal leiden.

De colonnes arriveren even na het middaguur in Den Haag. Daar willen de taxichauffeurs een petitie overhandigen voor een eerlijkere concurrentie tussen Uber en de reguliere taxi’s.

De actievoerders zijn vooral boos dat hun verzekeringspremies worden opgetrokken. Zij menen dat dit komt door recente ongelukken waarbij Uberchauffeurs waren betrokken. Eind vorig jaar en begin dit jaar waren er drie dodelijke ongelukken met Uberchauffeurs in Amsterdam en omgeving. Daarbij kwamen vier mensen om het leven.

FNV Taxi neemt niet aan de actie deel, maar is het wel eens met de actiepunten.