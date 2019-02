Vertraging door demonstrerende taxichauffeurs

Taxichauffeurs die op weg zijn naar het Malieveld in Den Haag om te demonstreren, veroorzaken vertraging op de snelwegen. Op de A4 tussen Hoofddorp en Leidschendam wordt over 7 kilometer langzamer gereden en op de A13 tussen Rotterdam/The Hague Airport eveneens. De vertraging bedraagt op beide wegen ongeveer tien minuten, aldus een woordvoerder van de ANWB. De colonnes rijden met een snelheid van 60 km per uur.

De chauffeurs demonstreren tegen de in hun ogen oneerlijke concurrentie met taxiorganisatie Uber. Vanuit Amsterdam en Rotterdam zijn taxichauffeurs onderweg naar Den Haag. De taxichauffeurs willen daar een petitie overhandigen

De actievoerders zijn vooral boos dat hun verzekeringspremies worden opgetrokken. Zij menen dat dit komt door recente ongelukken waarbij Uberchauffeurs waren betrokken. Eind vorig jaar en begin dit jaar waren er drie dodelijke ongelukken met Uberchauffeurs in Amsterdam en omgeving. Daarbij kwamen vier mensen om het leven.