Vroegste kievitsei ooit dit jaar verwacht

Het eerste kievitsei van 2019 wordt het vroegste ooit, verwacht de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Die heeft berekend dat het eerste exemplaar op vrijdag 22 februari wordt gevonden. Het vroegste kievitsei tot nu toe werd gevonden op 2 maart in Ermelo. Dat was in 1998.

De BFVW baseert de voorspelling op een rekenmethode die de effecten van weersomstandigheden kan koppelen aan de leg van kieviten. Deze methode bleek de afgelopen jaren vrij nauwkeurig. Het eerste ei werd steeds binnen 24 uur van de voorspelde datum gevonden.

Dat de BFVW dit jaar het vroegste kievitsei ooit verwacht, heeft te maken met het zachte weer. De vogels kunnen zich aanpassen aan de vroege start van het voorjaar.

Normaal gesproken begint het broedseizoen van de kievit pas half maart en eindigt dat in juli. De laatste datum waarop een kievitsei werd gevonden was 31 maart, in 1969. Dat was bij het Friese dorpje Garijp.