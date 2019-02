Docent die porno keek niet terug naar school

De docent van het Staring College in Lochem, die betrapt werd toen hij op zijn computer porno keek in de klas, keert niet terug naar school. Met de leerling die een filmpje maakte van de pornokijkende docent en dat online zette, is ,,indringend” gesproken. Dat heeft bestuurder Nico Woonink van de school woensdag laten weten.

De docent gaat binnenkort met pensioen. Nadat hij op 7 februari was betrapt, werd hij geschorst. Die schorsing is nu beƫindigd volgens Woonink, maar de man zal tot aan zijn pensioen niet meer voor de school werken. Met de docent is een regeling getroffen. Hij beseft volgens de school zelf ook dat hij niet terug kan keren.

De pc van de leraar was aangesloten op een digitaal schoolbord, zodat leerlingen in de klas konden zien wat de docent bekeek. Het incident leidde tot grote ophef. Leerlingen van het Staring College staakten om de populaire leraar te steunen. Die staking liep uit de hand, zodat de school gesloten moest worden.

Het Staring College gaat de komende maanden op school extra aandacht besteden aan de risico’s en het gebruik van digitale media.