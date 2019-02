‘Lelystad Airport niet open zonder natuurplan’

Voordat Lelystad Airport vakantievluchten van Schiphol kan gaan overnemen, moet vastliggen hoe het ministerie van Infrastructuur de kwaliteit van natuur en milieu in het oosten van Nederland gaat waarborgen. Van opening van Lelystad Airport kan sowieso geen sprake zijn als er geen oplossing is voor laag overvliegende toestellen.

Dat schrijven de provincies Gelderland en Overijssel in hun zienswijze op het nieuwste voorstel voor de opening van Lelystad Airport in 2020. Behalve beide provincies onderschrijven vijftien Overijsselse en alle Gelderse gemeenten deze visie, net als nationaal park De Hoge Veluwe, belangenorganisatie Recron en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. Iedereen heeft tot vrijdag de tijd om een zienswijze in te dienen.

De overheden hebben meer dan vijftig vragen en voorwaarden voor minister Cora van Nieuwenhuizen. Zo wil Gelderland, de populairste vakantieregio van Nederland, garanties voor het toerisme. Overijssel wil zeker weten dat er geen vrachtverkeer vanaf Lelystad gaat vliegen. De briefschrijvers verwijten de minister dat het proces tot nu toe ,,niet transparant” is geweest.