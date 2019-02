Minister gaat jongste affaire UWV uitzoeken

Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees gaat ,,dieper duiken” in de jongste onthulling over mogelijke misstanden bij uitkeringsinstantie UWV. Hij wil uitzoeken wat er precies aan de hand is en of het nieuws klopt: ,,Eerst de feiten op een rijtje.”

RTL Nieuws meldt dat de in opspraak geraakte mega-instantie met haar 1,3 miljoen klanten op een illegale manier zeker 1900 arbeidsongeschikten een levenslange uitkering heeft toegekend. De dossiers van deze personen werden niet door een verzekeringsarts beoordeeld maar door verpleegkundigen, aldus deskundigen en een klokkenluider.

Het UWV, dat kampt met grote achterstanden bij het keuren van mensen door een tekort aan verzekeringsartsen, kon door de inzet van verpleegkundigen in een paar maanden tijd 2555 dossiers van arbeidsongeschikten wegwerken.

Partijen in de Tweede Kamer reageren verontrust. Dennis Wiersma van regeringspartij VVD noemt het heel zorgelijk. Eerder woensdag pleitte hij, samen met de PvdA, nog voor meer keuringsartsen.

Als het klopt, is het ,,niet de juiste manier om achterstanden in te lopen”, benadrukt Pieter Heerma van het CDA. Het zou in strijd zijn met de wet, aldus Steven van Weyenberg van coalitiepartner D66.

,,Dat kan niet waar zijn”, vindt Paul Smeulders van oppositiepartij GroenLinks. Hij vindt dat de Kamer beter moet worden geïnformeerd over de gang van zaken bij het UWV. ,,Pas na journalistiek graafwerk komen er dingen naar boven.”