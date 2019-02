Oplaten ballonnen verboden in Den Haag

In Den Haag mogen binnenkort geen ballonnen meer worden opgelaten. Het is nog niet bekend wanneer het verbod ingaat en wat voor straf er op komt te staan. ,,De restanten van ballonnen worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren. En zorgen daarmee voor veel dierenleed door verstrikking in linten of uithongering na het eten van ballonresten”, laat wethouder Richard de Mos weten.

De Partij voor de Dieren in Den Haag had om het verbod gevraagd, nadat Den Bosch het oplaten van ballonnen had verboden. De Brabantse hoofdstad deed dat na een veelbekritiseerde actie van de VVD tijdens een landelijke partijbijeenkomst in Den Bosch. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff liet toen vijfhonderd ballonnen los als ludieke reactie op de kritiek op zijn zogenoemde proefballonnetjes. Ook Zeist heeft het oplaten van ballonnen onlangs verboden.