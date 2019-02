Weer minder mensen met betalingsachterstand

Het aantal mensen met een betalingsachterstand is vorig jaar gedaald van 690.000 naar 670.000. Over het hele jaar had 6,2 procent van de mensen met een geregistreerd krediet een achterstand, iets minder dan de 6,6 procent in 2017. Uit de Kredietbarometer van de Stichting BKR blijkt ook dat het totale aantal mensen met een krediet steeg van 10,4 naar 10,8 miljoen.

Die stijging komt onder meer doordat er sinds mei 2017 ook kleinere kredieten (zoals voor mobiele telefoons) worden opgenomen in het kredietregister. De BKR Kredietbarometer laat zien dat het absolute aantal kredietnemers met problemen afneemt en dat er ook procentueel minder achterstanden zijn dan in de voorgaande jaren.

Het stelsel van kredietregistratie, zoals BKR dat voert, beschermt consumenten tegen overkreditering (een te hoge lening die je eigenlijk niet kunt aflossen) en helpt financiƫle problemen te voorkomen.