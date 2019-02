‘Zon maakt komend weekend overuren’

De ene voorjaarsachtige periode is nog maar net voorbij of de volgende dient zich alweer aan. Komend weekend maakt de zon overuren en kan het in het zuiden van het land lokaal ruim 15 graden worden. ,,Dat is bijna 10 graden zachter dan normaal”, aldus Weeronline.

Volgens het weerbureau ,,slinkt de kans dat het nog even winter wordt met de dag”. De komende dagen is er sprake van wolkenvelden met tussendoor ruimte voor de zon. Het ,,voorjaarsachtige weer” bereikt in het weekend het hoogtepunt. Op zaterdag stijgt het kwik naar 12 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden, lokaal mogelijk zelfs 16 graden. Zondag is er nog meer zon dan op zaterdag.

Het hele weekend verloopt naar verwachting droog. Omdat er weinig wind staat, is het ,,heerlijk om buiten te zijn”, aldus Weeronline. Na het weekend wordt het een paar graden minder zacht, maar is het met 10 tot 12 graden nog steeds veel zachter dan normaal.