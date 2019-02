Deel KNMI-metingen aardbevingen ‘niet correct’

Een deel van het netwerk van het KNMI dat in Groningen aardbevingen meet heeft niet goed gewerkt. Het gaat om versnellingsmeters die grondversnellingen ,,niet correct” hebben verwerkt, laat minister Eric Wiebes (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer weten.

De gegevens van het netwerk worden onder meer gebruikt in de versterkingsoperatie van huizen en gebouwen.

,,Het verwachte effect van de meetfout is volgens het KNMI klein”, aldus de minister. Er wordt nog onderzocht of er een effect is op de schadebeoordeling en versterking. Verder komt er een extra onderzoek naar de kwaliteit van de meetdata.

Het probleem werd vorig jaar augustus al ontdekt. Na intern onderzoek zijn de meters in december bijgesteld. Het KNMI betreurt de situatie en biedt zijn excuses aan.