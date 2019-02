Kamer kritisch over fout kindgebonden budget

De Tweede Kamer is kritisch over de fout van de Belastingdienst bij het zogenoemde kindgebonden budget, een bijdrage voor ouders met kinderen tot 18 jaar. Regeringspartij VVD spreekt over een onaangename verrassing.

Oppositiepartijen zijn ook boos over de manier waarop de kosten voor het herstel van de blunder worden opgevangen. Door een jaar de bijdrage niet te verhogen, zouden minima en alleenstaande ouders extra worden gedupeerd.

Als de overheid een fout maakt, moet de overheid dat oplossen, stelt Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks). De gevolgen voor mensen met minder geld zijn extra zuur, aldus Peter Kwint van de SP.

Door de fout liepen honderdduizenden ouders honderden tot ongeveer duizend euro per jaar mis. De bijdrage in de kosten voor kinderen werd stopgezet toen ouders te veel verdienden, maar werd niet automatisch hervat toen ze weer aan de voorwaarden voldeden.