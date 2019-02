OM: GGZ Eindhoven schuldig aan dood cliënte

De GGZ Eindhoven (GGzE) moet zich op 26 en 28 maart voor de rechtbank in Den Bosch verantwoorden voor de dood van een cliënte in mei 2013. Justitie verwijt de instelling voor geestelijke gezondheidszorg dood door schuld. Dat meldde de officier van justitie donderdag bij de rechtbank in Den Bosch tijdens een niet-inhoudelijke zitting.

Bij de GGzE werd de zorg voor de vrouw door personeelstekort overgelaten aan een arts die nog maar drie weken in opleiding was. De arts had niet door dat de vrouw de medicijnen niet goed verteerde en niet veel later overleed ze door een hartstilstand. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de GGzE nalatig geweest en daardoor schuldig.