Ook Utrecht verbiedt oplaten van ballonnen

In navolging van een aantal andere gemeentes heeft ook Utrecht het oplaten van (wens)ballonnen verboden. De gemeenteraad nam donderdagavond een motie hiertoe aan.

Opgelaten ballonnen – waaronder de biologisch afbreekbare exemplaren – die in de natuur terechtkomen brengen volgens de raad ernstige schade toe aan dieren, natuur en milieu. Ballonnen zijn zwerfvuil en het is in Utrecht verboden zwerfvuil in de openbare ruimte achter te laten, stellen de acht partijen die de motie hebben ingediend.

De raad wil graag dat het verbod wordt verankerd in de algemene plaatselijke verordening (APV). Heerenveen heeft een vergelijkbaar verbod al aan de APV toegevoegd. Bovendien moet in Utrecht de maatregel worden opgenomen in het evenementenvergunningenbeleid.