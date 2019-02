Politie kan stunt StukTV niet waarderen

Een poging van het YouTube-kanaal StukTV om een wielklem aan te brengen bij een politieauto in het centrum van Amsterdam is mislukt. Agenten betrapten de twee mannen. De politie kan de stunt niet waarderen, liet ze via Twitter weten.

,,Opdracht door @StukTV om op zo’n creatief mogelijke manier een boete te krijgen is zojuist op de Lijnbaansgracht in #Amsterdam mislukt”, staat in de tweet. ,,Het aanbrengen van een wielklem aan een politieauto is door de agenten aldaar verijdeld. Hinder hulpverleners niet! Geef je verstand voorrang!”

Een woordvoerder van de politie liet weten dat de makers geen boete hebben gekregen. ,,De agenten hebben besloten om niet aan de opdracht te voldoen.” Om te voorkomen dat ze nog ergens anders een nieuwe poging doen, zijn andere politiebureaus ingeseind en is de tweet de wereld in gestuurd. ,,We willen hiermee aangeven dat ze te ver zijn gegaan. Je kunt geen hulpverleners blokkeren in hun werk.”

Een woordvoerder van Talpa, het mediabedrijf waar StukTV sinds november onder valt, zegt dat de makers van het YouTube-kanaal zich kunnen vinden in de waarschuwing van de politie. ,,De politie zegt dat je hulpverleners niet moet hinderen. Daar is StukTV het mee eens. Dit was een opdracht van het publiek, zoals zoveel video’s op StukTV tot stand komen. De wielklem heeft er maar heel kort om gezeten. En de makers benadrukken dat de politie gelijk heeft dat hulpverleners niet gehinderd mogen worden.”