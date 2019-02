De Dokwerker met geel en groen beklad

De Dokwerker in Amsterdam is beklad met gele en groene verf. Het standbeeld staat op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam ter nagedachtenis aan de Februaristaking.

Op Instagram hebben aanhangers van ADO Den Haag foto’s geplaatst van het beeld en meerdere bekladdingen in de hoofdstad met de tekst: ,,Tot zondag joe”. Dan speelt Ajax uit tegen de Haagse club.

Een woordvoerder van de politie noemt de bekladding van De Dokwerker ,,heel ongepast”. De politie gaat kijken of de daders met behulp van camerabeelden kunnen worden opgespoord. De Februaristaking, die bekendstaat als het grootste openbare protest in Europa tegen de jodenvervolging door de nazi’s, wordt maandag op deze plek herdacht.

Op de foto’s en filmpjes van de ADO-fans is verder te zien dat er op een muur JHK is geschreven, wat in kringen van voetbalsupporters zou verwijzen naar Joden Hebben Kanker. Ook staan op de beelden bekladdingen als 070 en FCDH op onder meer een café in Betondorp, verkeersborden en diverse muren.