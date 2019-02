Dit jaar kan band The voice of Holland winnen

Voor het eerst kan een band The voice of Holland winnen. Vrijdagavond staat de Nijmeegse rockband Navarone in de finale van het negende seizoen van The Voice. Nederland is het eerste land ter wereld waar bands aan de tv-show meedoen.

Navarone is de troef van coach Anouk, die vorig jaar Jim van der Zee uit haar team zag winnen. Navarone neemt het op tegen jazz-zanger Dennis van Aarssen en zangeres Patricia van Haastrecht uit het team van Waylon. De vierde finalist is Menno Aben uit het team van Ali B. Debuterend coach Lil’ Kleine heeft geen talenten meer in de race.

“We zijn allemaal heel verschillend, ieder heeft zijn of haar eigen stijl. Ik zie ze niet als concurrenten. We gaan er vrijdagavond een groot feest van maken”, zegt Dennis, die onder de andere finalisten favoriet is voor de titel. Drie van de vier finalisten mogen vrijdagavond een single in de tv-show presenteren. De winnaar maakt kans op een platencontract plus een bedrag van 50.000 euro en een clipopname in Zuid-Afrika.

Vorig jaar stemden bijna 2,4 miljoen kijkers af op RTL4 voor de finale van The Voice. Vorige week keken ruim 1,6 miljoen mensen naar de halve finale.