Politiek boos over bekladdingen Amsterdam

Op het Binnenhof wordt boos gereageerd op de antisemitische bekladdingen in Amsterdam, die het werk zijn van supporters van voetbalclub ADO Den Haag. PvdA-leider Lodewijk Asscher en Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) hopen dat de daders worden gevonden en vervolgd.

,,Dit is toch werkelijk godgeklaagd. Laat ze hier alsjeblieft niet mee wegkomen. Dit soort gif”, twittert Asscher. Ook Yesilgöz hoopt dat de daders worden achterhaald. ,,Wat ben je dan ongelooflijk sneu en triest. Zero tolerance voor antisemitisme.”

Fans van ADO plaatsten foto’s van de bekladdingen zelf online. Onder meer het beeld van De Dokwerker is besmeurd met gele en groene verf, de clubkleuren van ADO Den Haag. Bij het beeld wordt maandag de Februaristaking herdacht, die bekendstaat als het grootste openbare protest in Europa tegen de Jodenvervolging door de nazi’s. Op andere foto’s zijn hakenkruizen en de letters JHK te zien, dat in voetbalkringen zou staan voor Joden Hebben Kanker.

Ajax speelt zondagmiddag in Den Haag tegen ADO.