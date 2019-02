Terreurverdachte station herhaalt dreigement

De 19-jarige Jawed S., verdacht van de terreuraanslag op het Centraal Station in Amsterdam, heeft vrijdag zijn dreigement aan het adres van PVV-leider Geert Wilders herhaald. Tijdens een voorbereidende zitting in zijn strafzaak in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp zei hij dat hij het onbegrijpelijk vindt dat Wilders van de Nederlandse overheid zo veel ruimte krijgt. Hij bezwoer de rechtbank dat hij zelf met Wilders zal ,,afrekenen”, omdat hij niet wil dat zijn religie, de islam, wordt beledigd.

S. stak op 31 augustus in een hal van het station twee Amerikaanse toeristen neer. De politie schakelde hem uit door hem met twee kogels neer te schieten. Een van de beide slachtoffers zit nog steeds in een rolstoel. Volgens hun advocaat gaan de slachtoffers vooral ook geestelijk nog zwaar gebukt onder wat hen is overkomen. ,,Zij liggen in dat opzicht nog helemaal op de grond.”

Beveiligingscamera’s hebben een groot deel van de dramatische gebeurtenissen geregistreerd. S.’ advocaat heeft de beelden opgevraagd om te kunnen vaststellen of de politie terecht heeft geschoten. Het (gebruikelijke) onderzoek van de rijksrecherche naar het wapengebruik is afgerond, maar de conclusies zijn nog niet bekend.

Op een zitting in december zei S. dat hij vanuit zijn verblijfplaats in Duitsland naar Nederland was gereisd om de profeet Mohammed te verdedigen. Wilders had de profeet beledigd met het uitschrijven van een cartoonwedstrijd, aldus S.

S. verblijft momenteel in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor een gedragskundig onderzoek. Hij werkt daaraan mee. De slachtoffers hebben via hun advocaat om een kopie van dat PBC-rapport gevraagd, omdat inzicht in de persoon van de verdachte hen zou kunnen helpen bij de verwerking van het trauma. De rechtbank wees dat verzoek af, omdat er te veel persoonlijke gegevens in zo’n rapport staan.

De volgende tussentijdse zitting is op 17 mei, de inhoudelijke behandeling volgt begin september.