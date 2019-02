Volgende week kans op temperatuurrecords

De komende week loopt het kwik zo op, dat er mogelijk regionale records worden gebroken. Weeronline verwacht op dinsdag en woensdag in de zuidelijke delen van Nederland maxima van 17 à 18 graden.

Het huidige regionale temperatuurrecord voor 26 februari staat op 16,5 graden in Maastricht in 1922. Dat is gebaseerd op meetgegevens van nu bestaande meetstations, zegt Weeronline. Van voormalige weerstations zijn de gegevens nog niet gedigitaliseerd en alleen opvallende metingen zijn toegankelijk. Op basis daarvan zou een ouder record gelden: in 1900 werd 20,3 graden gemeten op het intussen opgeheven weerstation Winterswijk.

Het regionale record voor 27 februari staat op 17,8 graden in Eindhoven en stamt uit 1959. In De Bilt staat het record voor die dagen op respectievelijk 15,1 (1964) en 16,3 graden (2003).

Een woordvoerder van Weeronline houdt een kleine slag om de arm: ,,Alles hangt af van de windrichting. Als die zuid of zuidoost is treedt föhnwerking op. De lucht komt dan over de Ardennen en wordt droog en warm.” Hij verwacht dat dit het scenario wordt.

24 februari 1990 staat officieel bekend als de vroegste lokale warme dag ooit gemeten. Op het voormalig KNMI-weerstation Oost-Maarland bereikte het kwik toen 20,4 graden.