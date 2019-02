Zonnebloemen weer te zien in Van Gogh Museum

Het beroemde schilderij Zonnebloemen van Vincent van Gogh is vanaf vrijdag weer te zien voor het publiek. Het doek was zes weken in het restauratieatelier van het Van Gogh Museum vanwege een uitgebreid onderzoek naar de conditie van het schilderij en een lichte opknapbeurt.

Hoewel het onderzoek heeft aangetoond dat het niet mogelijk is om de vergeelde en vervuilde vernislagen te verwijderen, kon de restaurator wel een wittige waslaag weghalen en enkele verkleuringen wegwerken.

Een internationaal team deed uitgebreid onderzoek naar de conditie van het doek en voorgaande restauraties. De onderzoekers concludeerden dat het topstuk uit 1889 in ,,stabiele, maar kwetsbare” staat verkeert. Daarom is besloten dat het schilderij niet meer op reis gaat, maar voortaan in het Van Gogh Museum blijft.

Vincent van Gogh maakte vijf versies van een grote bos zonnebloemen in een vaas, die nu in musea over de hele wereld hangen. In juni komt het Amsterdamse museum met een tentoonstelling over het onderzoek en de restauratie.