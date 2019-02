Eerste files richting skigebieden

Op de routes richting skigebieden ontstaan zaterdagochtend de eerste files, laat de ANWB weten. Zo loopt het vast op de Fernpass tussen Duitsland en Oostenrijk en is daar sprake van een vertraging van ruim een uur.

In Zuid-Duitsland is het druk op de A8 tussen Karlsruhe en Ulm. De vertraging loopt daar op tot 1,5 uur. In Frankrijk telt de A43 tussen Lyon en Frejus en verder richting Italiƫ in totaal tien files, die bij elkaar opgeteld ongeveer een uur wachttijd opleveren. In Zwitserland valt de vertraging mee, zegt een woordvoerder.

De ANWB waarschuwde eerder voor ‘zwarte zaterdag’ in Frankrijk met extreme verkeersdrukte en uren oponthoud voor automobilisten. Ook in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt zaterdag veel verkeer naar skigebieden voorzien.

,,Het is momenteel druk, maar nog wel te doen. Het is mooi weer, dus dat helpt wel mee”, aldus een zegsman van de ANWB. In het midden en zuiden van het land begon dit weekeinde de voorjaarsvakantie; veel mensen trekken eropuit voor een weekje op de ski’s. Oostenrijk blijft de favoriete bestemming van Nederlandse wintersporters, gevolgd door Frankrijk.