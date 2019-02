SP: verkiezingen worden referendum over Rutte

Oppositiepartij SP wil van de komende Provinciale Statenverkiezingen een referendum maken over het kabinet. De kiezer heeft op 20 maart dan een hele duidelijke keuze: Rutte of rechtvaardigheid, aldus SP-leider Lilian Marijnissen op een partijbijeenkomst.

Volgens Marijnissen is er overal in de samenleving betonrot zichtbaar: in de zorg, de rechtspraak, de kinderopvang, het openbaar vervoer, de energiebedrijven, de post. Ze hekelt de keuze voor marktwerking: ,,Het zou beter en goedkoper worden, maar het werd duurder en vaak zeker niet beter.”

Het is tijd om dit ,,maatschappelijke betonrot” te bestrijden en te gaan bouwen, aldus het SP-kopstuk. Zij wijst erop dat Rutte over een teer vaasje spreekt dat hij wil doorgeven, ,,maar de werkelijkheid is: hij smijt dat vaasje al jarenlang op de grond”. Volgens Marijnissen is Ruttes vaasje kapot. ,,Hij gaat de scherven niet lijmen. Het is genoeg geweest. De schade is nu groot genoeg.”

Marijnissen wil op 20 maart een grote slag slaan: ,,Want als Rutte zijn meerderheid kwijt is, dan heeft hij een groot probleem.” En ze benadrukt dat de SP niet mee doet aan de ,,paringsdans” van anderen met de premier: ,,Wij gaan dit kabinet Rutte niet aan een meerderheid helpen.”

Bij de verkiezingen volgende maand voert senator Tiny Kox opnieuw de SP-lijst aan. De partij besloot zaterdag verder dat Arnout Hoekstra de lijsttrekker is bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in mei. Hij volgt Dennis de Jong op, die niet terugkeert in het EP.