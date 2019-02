‘Studenten Amsterdam voelen zich onveilig’

Op meerdere studentencomplexen in Amsterdam voelen studenten zich onveilig, stelt de ASVA Studentenunie zaterdag. De studentenorganisatie start daarom het Meldpunt Onveilig Wonen, waar studenten melding kunnen doen van onveilige situaties op en rond campussen.

ASVA wijst op recente incidenten op de Spinozacampus in Zuidoost, waar mensen zijn aangevallen of van hun fiets getrokken. Ook zijn er geregeld inbraken op de campus. Volgens ASVA voelen studenten zich ook op andere locaties in de hoofdstad onveilig.

De belangenorganisatie wil de problemen in kaart brengen. ,,Elke student in Amsterdam moet veilig zijn in haar of zijn woning. En wij krijgen steeds meer signalen dat dit momenteel niet het geval is”, zegt ASVA-voorzitter Alba van Vliet.