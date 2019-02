Trainer Argon op non-actief

Voetbalvereniging Argon heeft trainer Ron van Niekerk per direct op non-actief gezet. Dat meldt het bestuur van de eersteklasser op de website.

Dat gebeurt ,,naar aanleiding van het beeld dat in de media is ontstaan”. Van Niekerk kwam in opspraak omdat hij racistische opmerkingen gemaakt zou hebben in de wedstrijd tegen WV-HEDW. Diverse spelers hadden al laten weten niet meer onder hem te willen spelen.

Vrijdag, na een publicatie in het AD, liet het bestuur al weten dat Van Niekerk afgelopen dinsdag, drie dagen na de het duel tegen WV-HEDW, zijn excuses heeft aangeboden aan de spelersgroep. Ook maakte het vrijdag bekend dat Van Niekerk een schriftelijke berisping had gekregen, maar wel zou aanblijven als hoofdtrainer.