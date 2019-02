Den Haag voorkomt clash fans ADO en Ajax

De gemeente Den Haag heeft zondag voorkomen dat ADO-fans en supporters van Ajax elkaar in de haren konden vliegen. De bedoeling was dat de bezoekers uit Amsterdam een demonstratie zouden houden op het Malieveld in Den Haag, maar daar stak burgemeester Pauline Krikke een stokje voor.

Om veiligheidsredenen werd besloten dat de vijf bussen uit Amsterdam moesten uitwijken naar het terrein bij het Internationaal Strafhof, dat veel verder verwijderd ligt van het centrum van de stad. De Ajax-fans demonstreerden tegen het feit dat ze al jarenlang niet welkom zijn bij ADO.

De beslissing van Krikke had ermee te maken dat op het Malieveld tientallen supporters van ADO de Ajax-fans opwachtten. Zij werden daar een tijd ingesloten door de politie, maar mochten later weer gaan. Toen hadden de Amsterdammers hun demonstratie inmiddels kunnen houden en konden ze huiswaarts keren. Op het Malieveld werden vier ADO-supporters aangehouden.

Op de dag van de demonstratie speelde ADO thuis tegen Ajax. Het werd 1-5.