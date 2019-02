Dode man in Osse flat slachtoffer misdrijf

De politie heeft een dode man aangetroffen in een flat in Oss. Het is de 63-jarige bewoner van de flat aan de Lisztgaarde, die daar alleen woonde. Volgens de politie is de man slachtoffer geworden van een misdrijf.

Volgens de politie zijn er aanwijzingen voor een overval, maar er is nog veel onduidelijk. Wat hem uiteindelijk het leven heeft gekost wordt onderzocht en wanneer de man is overleden is nog niet duidelijk.

De man werd gevonden door familie die geen contact kon krijgen met de man en daarom poolshoogte kwam nemen.

Ambulancemedewerkers waren snel ter plaatse maar konden niets meer voor hem doen. De politie werd rond 19.45 uur geïnformeerd over de situatie. Er is een groot rechercheteam op de zaak gezet.