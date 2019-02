Hoge temperaturen in het vooruitzicht

De komende dagen is het flink zonnig en uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar, zo meldt Weerplaza. Woensdag worden de hoogste temperaturen verwacht. Het kwik loopt dan regionaal op naar 18 of 19 graden, terwijl het niet uitgesloten is dat zelfs de 20 graden wordt behaald.

Het zonnige weer is het resultaat van een krachtig hogedrukgebied, dat leidt tot zeer hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land zal sprake zijn van zeer zacht weer. Of het kwik echt oploopt naar 20 graden, hangt af van factoren. ,,Het zal wel lokaal gebeuren en alles moet meezitten: volop zon, zelfs geen sluierwolken en niet te veel wind”, aldus meteoroloog Ben Lankamp.

20 graden staat voor meteorologen gelijk aan ‘een warme dag’. Als daarvan eind februari sprake is, dan zou dat ,,uitzonderlijk vroeg zijn”, aldus Weerplaza.