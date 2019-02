Opnieuw drukke dag voor Intertoyswinkels

Het was zondag opnieuw druk in Intertoyswinkels met klanten die hun cadeaubonnen kwamen inwisselen. Net als zaterdag waren er ook zondag soms vertragingen door een technische storing wegens de drukte. Volgens een woordvoerder was het ,,druk, maar goed handelbaar”. Er waren zondag geen meldingen van incidenten.

Zondag is de laatste dag dat tegoed op de kaarten kan worden verzilverd, omdat het bedrijf faillissement heeft aangevraagd. Klanten kunnen hun cadeaukaarttegoeden nog verzilveren via de website van Intertoys tot zondag middernacht. Ook daar kunnen nog vertragingen voorkomen door het grotere aanbod, aldus de zegsman.

Zaterdag werden de winkels ook geplaagd door een storing waardoor het systeem er uit lag en klanten kwamen in sommige winkels in een lange rij terecht. Toen waren er, zoals de woordvoerder toen zei ,,situaties waar klanten zich niet fatsoenlijk hebben gedragen.” Zaterdag meldde Intertoys dat de storing werd veroorzaakt door een DDoS-aanval, maar dat weersprak de zegsman zondag. ,,KPN heeft ons verteld dat er sprake was van een overbelaste lijn en dat de cadeaukaarten daardoor niet verwerkt konden worden.”

Hoeveel geld nog op openstaande kaarten staat, is niet bekend. Niet alle winkels gingen zondag open vanwege de storing, maar hoeveel er dicht bleven is onduidelijk.