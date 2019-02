Crash Turkish Airlines herdacht

Bij het monument in Zwanenburg is in besloten kring de crash met het vliegtuig van Turkish Airlines herdacht. Het is maandag precies tien jaar geleden dat de Boeing 737 neerstortte vlak voor de Polderbaan van Schiphol. Negen inzittenden kwamen om het leven en 120 mensen raakten gewond.

Burgemeester Onno Hoes van de gemeente Haarlemmermeer was op uitnodiging van de initiatiefnemers bij de herdenking aanwezig. Hij legde bloemen. Volgens de gemeente komen ieder jaar op deze plek enkele overlevenden en hulpverleners bijeen.

Het toestel met vluchtnummer 1951 was zo’n 3 uur eerder vertrokken uit Istanbul voordat het crashte in een akker pal naast de A9. Aanleiding vormden problemen met de hoogtemeter. Aan boord waren 128 passagiers en zeven bemanningsleden.