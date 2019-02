Het politiebureau aan de Stationsstraat in Heerlen is maandagmiddag ontruimd, nadat een man een handgranaat in het gebouw had achtergelaten. De man is aangehouden. De politie meldt dat hij een verwarde indruk maakte.

De Explosieven Opruimingsdienst zal in de avond het explosief onderzoeken. Voorlopig blijft het politiebureau ontruimd.