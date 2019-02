Warmste 25 februari ooit in ons land

Het is vandaag de warmste 25 februari ooit gemeten. Om 12:10 uur werd in De Bilt een temperatuur van 15,2 graden gemeten, meldt Weeronline. Het vorige record staat op 15,1 graden en werd gemeten in 1964.

Maandag komen de maxima uit op 14 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. In het uiterste zuiden wordt het lokaal zelfs 18 graden. De zon schijnt volop en er trekken slechts enkele sluierwolken over het land. Omdat er nauwelijks wind staat is het prima weer om zonder jas buiten in de zon te zijn.

Het voorjaarsachtige weer is na vandaag nog niet voorbij. Sterker nog, de lente schakelt zelfs een tandje bij. Dinsdag kan het in Noord-Brabant, Limburg en de Achterhoek lokaal zelfs 19 graden worden. Ook in de rest van het land is het bijzonder zacht. Het kwik stijgt naar 14 tot 17 graden. Normaal is het eind februari tussen de 6 en 8 graden.

De zon maakt overuren en er staat weinig wind. Voor het gevoel is het dan ook zeer aangenaam en is het heerlijk om buiten te zijn. Vanaf donderdag is het voorjaarsachtige weer voorbij.