Aantal verhuizingen in 2018 iets afgenomen

Vorig jaar zijn 1,8 miljoen mensen verhuisd, 5 procent minder dan het jaar daarvoor. Vooral mensen in de leeftijdsgroep van 30 tot 50 jaar verhuisden in 2018 minder. Ondanks de daling verhuisden nog relatief veel mensen vergeleken met de voorgaande tien jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd.

Vooral onder ongetrouwde stellen zonder kinderen en getrouwde stellen mét kinderen nam het aantal verhuizingen af. Van oudsher verhuizen 20- tot 30-jarigen het meest, dat was in 2018 ook zo. In die levensfase gaan ze volgens het CBS vaak op zichzelf wonen, samenwonen of ze kopen een huis.