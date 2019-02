Auto verkopen? Zo doe je dat!

In 2018 zijn er wereldwijd 86 miljoen auto’s verkocht. Daarmee was er voor het eerst sinds 2009 sprake van een daling, namelijk 0,5 procent. Op het gebied van elektrische auto’s is er goed nieuws: de totale verkoop kwam vorig jaar 74 procent hoger uit. Ook de verkoop van tweedehandsauto’s zit in de lift. Tot en met november 2018 zijn er 1,84 miljoen auto’s van eigenaar gewisseld. Ben jij van plan om je auto te verkopen? Wij hebben een aantal tips op een rijtje gezet.

Als je van plan bent om je auto te verkopen, is het belangrijk dat je je in de koper verplaatst. Op welke manier koop jij zelf het liefste een auto, maar ook, wat vind je belangrijk als je een tweedehandsauto koopt? Als je zelf de koper bent, wil je toch ook dat de auto technisch in orde is en dat deze er verzorgd uitziet.

Online auto verkopen

Je auto online verkopen is redelijk eenvoudig. Met een nieuwe APK gaat het zelfs nog een stuk eenvoudiger. Ben je bijvoorbeeld van plan om je auto op Marktplaats te verkopen? Zet dan de APK datum bovenaan je advertentie. Dit geeft de verkoper vertrouwen, hierdoor weet hij/zij dat de auto veilig is en heeft hij/zij hier het komende jaar geen omkijken naar. Als je auto meer dan twee maanden voor het aflopen van de APK opnieuw gekeurd wordt, komen er twee maanden APK bij. Een extra verkoop-pluspunt.

APK en onderhoudsbeurt

Naast een nieuwe APK gaat de verkoop van je auto een stuk makkelijker als er recent onderhoud is gepleegd. Dit kan een kleine of een grote beurt zijn. Als je dit laat doen, vraag dan van tevoren bij een garage wat de kosten zijn. Je kan ook een APK en een onderhoudsbeurt combineren. Hiermee kan je geld uitsparen en deze combinatie bevordert de verkoop van je auto.

Heb je niet de mogelijkheden om geld te steken in een onderhoudsbeurt? Zorg er dan zelf voor dat de auto goed verzorgd is voordat je deze verkoopt. Zorg ervoor dat alle vloeistoffen op peil zijn gebracht. Als de vloeistof peilen onder de maat zijn, is dit vaak te wijten aan achterstallig onderhoud. Vul in ieder geval de motorolie, remvloeistof, koelvloeistof, stuurbekrachtingsvloeistof en ruitenwisservloeistof bij.

Plaatsen advertentie

Maak de auto zowel aan de binnen- als de buitenkant helemaal schoon, voordat je foto’s gaat maken. Als je vervolgens een advertentie gaat plaatsen, is het belangrijk om rekening te houden dat de meeste mensen in het weekend op Marktplaats en andere advertentie sites kijken. Plaats de advertentie net voor het weekend online, dus op vrijdag. Vrijdagavond, zaterdag en zondag zullen de meeste bezoekers jouw advertentie bekijken.

Bedenk tenslotte van tevoren wat jouw uiterste prijs is en laat je hier niet vanaf praten. Richt je op de positieve eigenschappen van je auto en blijf deze ook benoemen. Zorg ervoor dat je actief betrokken bent bij de verkoop en ga zelf mee met een proefrit. Check wel of de potentiële verkoper een rijbewijs heeft.