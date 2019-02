Concert R. Kelly in Amsterdam geschrapt

Concertzaal The Box in Amsterdam heeft het geplande optreden van R. Kelly op 20 april in Amsterdam van de agenda gehaald. Alle publiciteit op sociale media en op de website van de zaal is dinsdag verwijderd.

Of het concert daarmee definitief is afgelast, is onduidelijk. De zaal was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar en ook concertorganisator J. Noah Entertainment gaf geen toelichting.

De Amerikaanse zanger, bekend van de hits I Believe I Can Fly en If I Could Turn Back The Hands Of Time, is in eigen land verwikkeld in een rechtszaak. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen, maar claimt onschuldig te zijn. Maandag kwam hij vrij nadat een borgsom van 100.000 dollar was betaald.