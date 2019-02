Dode man Zuidoost pleegde zelfmoord

De man die maandagavond om het leven kwam in Amsterdam-Zuidoost beroofde zichzelf van het leven bij het zien van de arriverende politie. Kort daarvoor was er in een portiek aan de Maasdrielhof een schietincident, waarbij een 50-jarige man gewond raakte. Hij is volgens de politie buiten levensgevaar. Over het motief is nog niets bekend.

Drie verdachten vluchtten na de schietpartij, die rond 20.15 uur plaatshad. Bij het doorzoeken van de omgeving zag de politie een kilometer verderop een man over een hek klimmen bij de Huntumdreef. Hij sprong vervolgens in het water, waarop agenten hem vroegen eruit te komen en zijn handen te laten zien. ,,Op het moment dat hij uit het water komt en op de kant staat, berooft hij zichzelf van het leven met een vuurwapen dat hij bij zich draagt”, aldus een politiewoordvoerster.

Of de man betrokken was bij het schietincident, is nog niet bekend. Over zijn identiteit doet de politie geen mededelingen.