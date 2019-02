Douane Rotterdam onderschept wodka Kim Jong-un

De douane in de Rotterdamse haven heeft een container met 90.000 flessen wodka onderschept. De lading was bestemd was voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat bevestigt de douane na berichtgeving door het AD. De container stond op het schip Cosco Nebula en had als officiële bestemming China. De Nebula is van de grootste containerschepen ter wereld en kan ruim 20.000 containers vervoeren.

De douane vertrouwde de vrachtpapieren niet en wilde de container donderdag controleren. Dat bleek lastig, want bovenop de container lag een vliegtuigromp. ,,Volgens de Chinese reder Cosco was het nagenoeg onmogelijk die container van het schip te halen zonder de romp te beschadigen”, zegt een woordvoerder.

Daarop werd er overlegd met minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel. Zij stond erop dat de container in Rotterdam geïnspecteerd zou worden, zegt de douane. Uiteindelijk lukte het de rederij na veel gepuzzel een dag later de container van boord te halen.

Vanwege VN-sancties is er een wereldwijd verbod op de export van onder meer dit soort producten naar het communistische land. Kaag is blij met de actie. ,,Het is belangrijk om die sancties van de Veiligheidsraad te handhaven”, zegt ze in het AD.