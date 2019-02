Februari-record in De Bilt opnieuw gebroken

Het kersverse temperatuurrecord in De Bilt voor februari is na één dag alweer gebroken, dat meldt Weeronline. Maandag werd het maandrecord flink aangescherpt naar 18,3 graden. Het record stond op 17,3 graden, gemeten op 28 februari 1959. Dinsdagmiddag is het met 18,4 graden nog net iets warmer dan maandag.

Aan het begin van de middag werd het met 15,3 graden in De Bilt officieel al de warmste 26 februari en daarna is de temperatuur naar 18,4 graden gestegen. Nog warmer is het in Wijk aan Zee met tot dusver 19,0 graden.

Woensdag kan het in het zuiden en zuidoosten ruim 19 graden worden. De rest van het binnenland krijgt iets minder hoge temperaturen met 15-17 graden en in de kustprovincies wordt het 12-15 graden.