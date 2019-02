Verdachte ongeluk Anna Paulowna weet niets meer

De 20-jarige Siem B. uit Oudesluis kan zich naar eigen zeggen helemaal niets meer herinneren van het auto-ongeval dat hij vorig jaar op 1 september in Anna Paulowna zou hebben veroorzaakt. Door de klap kwamen drie tieners om het leven.

,,Ik wil graag vragen beantwoorden, maar ik weet niets meer. We zaten met een groep te chillen bij het gemeentehuis. We dronken wat, we blowden wat. Ik weet nog dat we ergens heen zouden gaan. Vanaf dat moment is er alleen maar een zwart gat. Ik weet dat ik met de auto ben gekomen, maar ik weet niet meer dat we zijn weggegaan. Ik weet ook niet meer dat ik in een auto ben gestapt.”

Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt hem als de bestuurder van de auto die met hoge snelheid verongelukte in Anna Paulowna. Door de crash kwamen drie jongens, een van 15 en twee van 16 jaar, om het leven. Zij werden door de klap uit de auto geslingerd. B. en een vijfde inzittende, een meisje, raakten gewond. Volgens de aanklaagster bestuurde B. de auto onder invloed van drank en drugs.

B. kwam kort aan het woord, nadat zijn raadsman Jeroen Dallinga de rechtbank om aanhouding van de zaak had gevraagd. Volgens hem is het onderzoek nog niet klaar. Zo vindt hij dat niet duidelijk is of zijn cliƫnt de auto bestuurde. Hij wil onder meer aanvullend onderzoek naar DNA-sporen. In lijn met de wens van de aanklaagster wees de rechtbank zijn verzoeken van de hand.

De belangstelling voor de strafzaak tegen B. is groot. In de rechtbank in Alkmaar hebben zich tientallen mensen gemeld om de zitting bij te wonen. Zij zijn verspreid over diverse zalen. In de rechtszaal hebben nabestaanden foto’s van de overleden slachtoffers op een tafel geplaatst.