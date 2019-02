Meer zware ongevallen op het werk

Werknemers lopen meer gevaar op de werkvloer. Vorig jaar waren er 4368 arbeidsongevallen, waarbij 71 mensen om het leven kwamen. Een jaar eerder vielen er 54 doden bij 4212 ongevallen. De meeste dodelijke ongelukken gebeurden in de bouw, handel en industrie en in vervoer en opslag.

Volgens de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, moeten mensen tegenwoordig sneller en efficiĆ«nter werken. ,,Gevolg: meer onveilige situaties en meer ongelukken”, aldus inspecteur-generaal Marc Kuipers. Hij wil dat bedrijven meer doen voor ,,veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken”.

Bij kleine bedrijven gebeuren naar verhouding meer ongelukken dan bij middelgrote en grote bedrijven. Verder zijn jongeren en ouderen vaker betrokken bij ongevallen. De meest voorkomende ongelukken zijn mensen die vallen, objecten die op mensen vallen, aanrijdingen en mensen die gegrepen worden door bewegende delen van machines.

Bij de cijfers gaat het om het aantal gemelde ongevallen, maar de Inspectie SZW denkt dat ook het werkelijke aantal ongelukken stijgt. ,,Hoewel het verplicht is om ernstige ongevallen te melden, gebeurt dit niet altijd. Maar we zien het aantal ongevallen al een aantal jaar stijgen”, zegt een woordvoerster.

In 2014 kreeg de Inspectie 3437 meldingen van arbeidsongevallen. Dat betekent dat het aantal gemelde ongevallen in een paar jaar tijd met meer dan een kwart is gestegen.